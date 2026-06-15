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Emine Erdoğan'dan İzmit Körfezi dip çamuru temizliğine tebrik

Emine Erdoğan'dan İzmit Körfezi dip çamuru temizliğine tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden canlandığını belirterek, Çevre Bakanı Murat Kurum ve emeği geçen herkesi tebrik etti. Deniz ekosisteminin canlanmasını övgüyle karşılayan Emine Erdoğan, bu başarının Fethiye Körfezi'nde de devam etmesini diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Bakan Kurum'un, "Körfezin derinliklerine daldık, değişimi kendi gözlerimizle gördük. Ne kirlilik kalmış, ne kötü koku. Marmara'nın can damarı İzmit Körfezi yeniden nefes alıyor, deniz yaşamı yeniden canlanıyor" ifadeleri yer alan paylaşımını kendi sanal medya hesabından paylaşarak, "İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Denizin derinliklerinde ekosistemin canlanmaya başlaması, balıkların ve diğer canlıların yeniden görülmesi; doğaya gösterilen özenin ve kararlılığın en somut göstergesi. Marmara'ya nefes aldıran bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi'nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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