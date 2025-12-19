Haberler

Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay'ın vatandaşa yeniden ayağa kalkma gücü ve hayatlarında temiz bir sayfa açma cesareti verdiğini belirterek, "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" anlayışıyla 2026 yılının, "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesinin bu köklü misyonun ve...

Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen ve kendisinin de konuşma yaptığı Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Yeşilay'ın 105 yıldır, aziz vatanının evlatlarının istikbaline gölge düşmesin diye seferberlik ruhuyla çalıştığını aktaran Erdoğan, 120 şubesi, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve 158 bin gönüllüsüyle Yeşilay'ın vatandaşın yanında durduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Yeşilay'ın vatandaşa yeniden ayağa kalkma gücü ve hayatlarında temiz bir sayfa açma cesareti verdiğini vurgulayarak, "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" anlayışıyla 2026 yılının, "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesinin bu köklü misyonun ve insana dokunan vizyonun yansıması olduğunu kaydetti.

Bağımlılıklarla mücadelenin bireysel bir mesele olmanın çok ötesinde, bir vatan savunması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "2026 yılında, bu önemli ve anlamlı hedefe ülkece omuz vereceğimize yürekten inanıyorum. Büyük küçük demeden, bir kötü alışkanlığı diğerine tercih etmeden, toplumca tüm bağımlılıklardan kurtulmak için birlik olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 2026'nın ortak bilincin güçlendiği ve sağlıklı yarınların filizlendiği bir yıl olmasını diledi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
