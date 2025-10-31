Haberler

Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğun pekişmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, ziyaretlere ilişkin videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
