Haberler

Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı

Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı Haber Videosunu İzle
Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de yaşayan Yakup Koçak, tek ısırığıyla insanı öldürebilen engerek yılanını çıplak elle yakalayıp boynuna doladı. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Koçak, görüntü çekerken vatandaşları da uyararak "Sakın benim yaptığımı yapmayın" dedi. Yılan, kısa süre sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte bir ısırığı insanı öldürmeye yeten engerek yılanları ortaya çıkmaya başladı. Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan Yakup Koçak, zehirli yılanı eliyle yakaladıktan sonra boynuna doladı. 

"SAKIN YAPTIĞIMI YAPMAYIN"

Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Koçak, görüntü sırasında vatandaşlara da uyarıda bulundu. Koçak, " Bakın arkadaşlar kafası üçgen olan yılan engerek yılanıdır. Çok zehirli bir yılan sakın benim yaptığımı yapmayın. Bir ısırığı tahtalı köye gönderir" dedi.

Koçak, bir süre elinde tuttuğu yılanı daha sonra yeniden doğaya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar

Görüntü CHP'nin kalesi İzmir'den!

Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fener'e kapı gibi stoper