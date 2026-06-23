Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı
Bingöl'de yaşayan Yakup Koçak, tek ısırığıyla insanı öldürebilen engerek yılanını çıplak elle yakalayıp boynuna doladı. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Koçak, görüntü çekerken vatandaşları da uyararak "Sakın benim yaptığımı yapmayın" dedi. Yılan, kısa süre sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte bir ısırığı insanı öldürmeye yeten engerek yılanları ortaya çıkmaya başladı. Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan Yakup Koçak, zehirli yılanı eliyle yakaladıktan sonra boynuna doladı.
"SAKIN YAPTIĞIMI YAPMAYIN"
Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Koçak, görüntü sırasında vatandaşlara da uyarıda bulundu. Koçak, " Bakın arkadaşlar kafası üçgen olan yılan engerek yılanıdır. Çok zehirli bir yılan sakın benim yaptığımı yapmayın. Bir ısırığı tahtalı köye gönderir" dedi.
Koçak, bir süre elinde tuttuğu yılanı daha sonra yeniden doğaya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı