MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile Libya Bingazi'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya’daki barış ortamının devamı ile Libya’nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı.

Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi.

Kaynak: AA