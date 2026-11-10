Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emine Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emine Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yılında andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yılında andı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Bodrum'da Portekizli turistin yumruğuyla düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi20

Portekizli turistlerin saldırdığı gençten kahreden haber
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu

Adı "swinger" iddialarına karışan eski eş, sessizliğini bozdu

Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
İzmir'de korkunç kaza! Trenin çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

Sadece karşıya geçmek istemişti
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş20

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor26

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor