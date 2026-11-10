Emine Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Emine Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yılında andı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yılında andı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı