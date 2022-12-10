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Emine Erdoğan: Çocuk İstismarı, İnsanlık Dışı Bir Suçtur, Sapkınlıktır! Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyorum

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Emine Erdoğan: Çocuk İstismarı, İnsanlık Dışı Bir Suçtur, Sapkınlıktır! Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesine ilişkin, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesine ilişkin, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesine tepki gösterdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yusuf Ziya Gümüşel Emine Erdoğan Çocuk Güncel Haberler

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