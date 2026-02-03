Emep'li Sevda Karaca'dan Malatya İkizce Konteyner Kenti İçin Tahliye Tepkisi

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Malatya İkizce Geçici Konaklama Merkezi'ndeki depremzedelere gönderilen tahliye tebligatını TBMM gündemine taşıyarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan Malatya İkizce Geçici Konaklama Merkezi'nde konteynerlerde yaşayan depremzedelere, 9 Şubat tarihine kadar konteynerleri boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi.

EMEP'li Karaca, soru önergesinde, şunları kaydetti:

"Malatya İkizce Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelere 26 Ocak'ta yapılan tebligatla, konteynerleri 9 Şubat'a kadar boşaltmaları bildirilmiştir. Yaklaşık 3 yıldır konteyner kentte yaşayan yurttaşlara yapılan tahliye baskıcı, depremzedelerin kış ortasında barınmadan mahrum bırakılarak ağır bir mağduriyetle karşı karşıya bırakılmasına yol açmıştır. Çoğunluğu hak sahibi olan yurttaşların bir kısmı kuraların 2 ay önce çekildiğini ancak anahtar teslimlerinin haziranda yapılacağının söylendiğini ifade etmiştir. Çocuklu depremzedeler ise çocuklarının okullarının devam ettiği ve bu kararın uygulanmasıyla çocuklarının okula erişimi sorununun doğacağını belirtmekteler. Yurttaşlar ayrıca bir konut kiralama, eşya satın alma ve taşınma masraflarını karşılama güçlerinin olmadığını vurgulamaktalar."

Karaca, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Kaynakların depreme aktarıldığı gerekçesiyle tasarruf adı altında bütün kamusal hizmetlerin askıya alındığı 3 yıllık dönemde depremzedelerin konut sorunu neden hala çözülmemiştir? Depremin üzerinden geçen 3 yılın ardından konteyner kentlerde yaşamak zorunda kalan yurttaş sayısı kaçtır? Bunların kaçı çocuktur? Konteyner kentin boşaltılmasının gerekçesi nedir? Söz konusu arazi için Bakanlığınızın ne tür bir tasarruf planı bulunmaktadır? Kendilerine konteynerleri boşaltması yönünde tebligat gönderilen yurttaş sayısı kaçtır? Bu kişilerin ekonomik durumları araştırılmış mıdır?"

Tebligat gönderilen depremzedelerden kaçının kalıcı konutları tamamlanmış ve teslim edilmiştir? Konutu henüz teslim edilmeyen kaç aileye tahliye bildirimi yapılmıştır? Depremzedelerin, konteynerlerden çıkarıldıktan sonra barınma ve eşya ihtiyaçlarını nasıl karşılaması planlanmaktadır? Bakanlığınızın bu kişilere yönelik bir kira yardımı veya geçici barınma desteği planı bulunmakta mıdır? Kış mevsimi koşullarında, çocuklu, yaşlı ve engelli bireylerin bulunduğu ailelerin herhangi bir yer gösterilmeden konteynerlerden çıkarılmasının izahı nedir? Okul çağındaki çocukların eğitime erişimi için bir planlama yapılmış mıdır? Malatya genelinde yapımı devam eden kalıcı konutların ne kadarı tamamlanmıştır? Hak sahibi olduğu ve hatta kura yapıldığı halde henüz konutuna kavuşamayan yurttaş sayısı kaçtır? Bu kişilerin mağduriyetini gidermek adına tahliye işlemleri konut teslimine kadar ertelenmesi için bir planınız bulunmakta mıdır?"