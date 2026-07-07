Emep Genel Başkanı Aslan, NATO Protestosunda Gözaltına Alınanların Bırakılmasını İstedi

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "NATO'ya Hayır Koordinasyonu"nun yapmak istediği basın açıklaması sırasında gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek isteyen NATO'ya Hayır Koordinasyonu üyelerinin basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Saray rejimi, emperyalistlerin savaş örgütü NATO'yu, başta eli kanlı Trump olmak üzere liderlerini kırmızı halılarla karşılarken, Ankara Kurtuluş Parkı'nda sömürüye ve savaşa karşı bir araya gelenlere polis saldırdı. Çok sayıda kişi darbedilerek gözaltına alındı. Bu tablo, Saray rejiminin kimden yana olduğunu bir kez daha gösteriyor. Halka şiddet uygulayan, savaşın ve katliamların sorumlularını ise koruyup ağırlayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dünyanın dört bir yanında yıkımın ve savaşın sorumlusu olanları ülkemizde istemiyoruz. Katillere kırmızı halı serenleri de kabul etmiyoruz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın. NATO dağıtılsın, Türkiye'deki askeri üsler kapatılsın."

Kaynak: ANKA