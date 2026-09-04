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EMEP'ten Danıştay'ın ücretsiz yemek kararına tepki: 'Utanç vesikası'

EMEP'ten Danıştay'ın ücretsiz yemek kararına tepki: 'Utanç vesikası'
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Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek uygulamasını kaldırmasına ilişkin kararın iptal istemini reddetti. Bu kararın onanarak kesinleşmesine tepki gösteren EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, "Çocukların açlığına gözünü kapatan bir devlet anlayışını da bu vicdansızlığı 'hukuk' kılıfına uyduran yargı kararlarını da kabul etmiyoruz" dedi.

(ANKARA) - Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek uygulamasını kaldırmasına ilişkin kararın iptal istemini reddetti. Bu kararın onanarak kesinleşmesine tepki gösteren EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, "Çocukların açlığına gözünü kapatan bir devlet anlayışını da bu vicdansızlığı 'hukuk' kılıfına uyduran yargı kararlarını da kabul etmiyoruz" dedi.

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını kaldırmasına ilişkin açılan davada, iptal istemini reddetti. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, söz konusu kararı onadı.

Karara tepki gösteren Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, kararın tam da okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin çaresizlik mesaisinin de başladığı günlerde verilmesini eleştirerek kararı "utanç vesikası" olarak nitelendirdi. Bu konuda yıllardır verilen mücadeleyi anlatan Karaca, Danıştay'ın kararının "çocukların açlık sorunu devletin önceliği değil" anlamını taşıdığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Çocuğun kursağına girecek bir lokma yemeği 'öncelik' görmeyen o yargıya, o bütçe yöneticilerine buradan soruyoruz: Çocukların karnının doyması öncelik değilse, Milli Eğitim Bakanlığının milyonlarca lira aktardığı tarikatlar, vakıflar mı önceliğiniz? Usulsüz ihalelerle ihya edilen patronların cepleri mi önceliğiniz? Özel okul sahiplerine akıtılan teşvikler mi önceliğiniz? Bu halkın bütçesini sermayeye, mafyaya, ihaleci yandaşlara peşkeş çekmek mi önceliğiniz?"

Tüm devlet okullarında bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek hakkı için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Karaca, "Çocukların açlığına gözünü kapatan bir devlet anlayışını da bu vicdansızlığı 'hukuk' kılıfına uyduran yargı kararlarını da kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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