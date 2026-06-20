Emep'ten Açlık Grevindeki Öğretmenlere Destek Ziyareti... Karaca: "Yanınızdayız, Dayanışmadayız"

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, partisinin Ankara İl Örgütü ile açlık grevlerinin 6'ncı günündeki Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenleri ziyaret etti. Karaca, "Biz Emek Partisi olarak öğretmenlerimizin verdiği mücadele dersinin burada kalmaması yayılabilmesi için sorumlu olduğumuzu ve bu sorumluluğu yerine getirmek için her yerde bu bir ve tek mücadeleyi büyüteceğimizi söylüyorum. Yanınızdayız, dayanışmadayız" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenler, verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, açlık grevine devam ediyor. Açlık grevinin 6'ıncı gününde olan öğretmenlere gün boyunca çok sayıda siyasetçi ve sendika temsilcisi destek ziyaretinde bulundu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca de partisinin Ankara İl Örgütü ile grevdeki öğretmenlere destek için "Meclis patronları değil öğretmenleri dinle" pankartıyla grev alanına geldi. Mağdur öğretmenlerin dertlerini dinleyen Karaca, şunları söyledi:

"Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki özel sektör öğretmenlerinin, atanmayan öğretmenlerin mücadelesi bir hafta önce başlamadı. Güvenceli çalışma koşulları ve taban maaş hakkı elimizden alındığından beri bu mücadele sürüyor ve aradan geçen süre içerisinde ortaya konulan mücadele ile bu iktidar öğretmenlerimize bir söz verdi. Bu söz, mücadele ile verilen bir sözdü. Mücadele ile elde edilen bir söz olduğu için elbette ki bunun gereğini yerine getirmeleri üzerine hep beraber bekledik. Bekledik ama biz biliyorduk; zaten bu iktidar yalancının daniskasıdır. Bu iktidar, karşısında bir mücadele dinamiği gördüğünde, o mücadele onu zorladığı an sözler verir, vaatlerde bulunur. Ne zaman o mücadelenin geriye düştüğünü düşünürse, o zaman o sözleri unutur. Bakın, bu sözlerin gereğinin yerine getirilmesi meselesi, 6 gündür açlıklarını ortaya koyan öğretmenlerimizin meselesi değil. 'Çocuğumu bin bir zorlukla okutacağım ama ne olacak bu diploma?' diyen velilerin meselesi. Çocuğunu zor bela artırdıkları imkanlarla özel okullara gönderen orta sınıf halkımızın meselesi. ve aynı zamanda çocukları MESEM'lere mahküm edilen, köy okulları kapatıldığı için kız çocuklarını okula gönderemeyen, onları tarım işçisi yapan, market işçisi yapan, kurye yapan yoksul halkın meselesi."

"BİZ BURADAN SÖZLER VERİP UNUTAN İKTİDARA SESLENMİYORUZ"

Biz Emek Partisi olarak bugün buraya mahallelerde bir öğün ücretsiz yemek mücadelesi veren kadınlarla geldik. Çünkü biliyoruz; bir öğün ücretsiz yemek mücadelesiyle atanmayan öğretmenlerin, özel sektör öğretmenlerinin mücadelesi bir ve tek. Biz bugün buraya üniversite öğrencileriyle geldik. Çünkü biliyoruz ki parasız, demokratik, ana dilinde eğitim hakkı, bilimsel eğitim hakkıyla özel sektör öğretmenlerinin güvenceli iş ve geleceği görebilme hakkı bir ve tek. O yüzden biz buradan sözler verip unutan iktidara seslenmiyoruz çünkü onları verdikleri sözleri yerine getirmeye zorunlu kılan şey, bizim bir ve tek olarak yürüttüğümüz mücadele. Biz Emek Partisi olarak öğretmenlerimizin verdiği mücadele dersinin burada kalmaması, bütün mahallelere, liselere, üniversitelere, yoksul evlere ve fabrikalara yayılabilmesi için sorumlu olduğumuzu ve bu sorumluluğu yerine getirmek için her yerde bu bir ve tek mücadeleyi büyüteceğimizi bir kere daha söylüyorum. Çünkü ancak bu yalancı, yalancılığı fıtratında olan o iktidara, o vekillere sözünü tutturacak olan güç; o gücü hep birlikte oluşturacağız. Yanınızdayız, dayanışmadayız."

Mağdur öğretmenler, grev alanında eylemlerine devam ediyor.

Kaynak: ANKA