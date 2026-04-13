Emek Partisi'nden Kesk'e Ziyaret

Güncelleme:
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve heyeti, KESK genel merkezini ziyaret ederek yaklaşan 1 Mayıs ve NATO Zirvesi gibi konuları ele aldı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki parti heyeti, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nu (KESK) ziyaret etti.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ve EMEP MDK üyesi Şükran Doğan, KESK Genel Merkezinde KESK Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak ile KESK Mali Sekreteri Erdal Karakuş, KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar, KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Bahadır Berdicioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette yaklaşan 1 Mayıs, 7 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi, yoksulluk, demokratikleşme ve iktidarın siyasi baskılarının yanı sıra İran'a yönelik saldırılar konuşuldu.

