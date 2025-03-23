Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

İBB'ye kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında karar verildi
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak

Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi yarın (24 Mart) hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik kanun çalışmaları yasalaşınca 1000 lira fark ödemeleri gerçekleştirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi yarın (24 Mart) hesaplara yatırılmaya başlanacak. 1000 lira fark tutarı ödemesi, bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik Meclis'te devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödenecek.

FARK ÖDEMESİ SONRA YATIRILACAK

SGK'dan yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ ŞÖYLE:

SSK (4a) Kapsamında Emekli Aylığı Alanlar İçin:

-17, 18, 19 Mart'ta maaş alanlara 24 Mart Pazartesi

-20, 21, 22 Mart'ta maaş alanlara 25 Mart Salı

-23, 24, 25, 26 Mart'ta maaş alanlara 26 Mart Çarşamba

Bağ-Kur (4b) Emeklileri İçin:

-27 Mart Perşembe

Emekli Sandığı (4c) Kapsamında Aylık Alanlar İçin:

-Nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart Cuma

Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Valla bu millete çok bile. Özellikle kuzu gibi güdülen emeklilere. Hak hukuk adalet yerlerde halen hükumeti destekliyorlar. Bu devlet ne AKP nin ne CHP nin. Burası Atatürkün kurduğu sadece Türklere ve kendisini bu Cumhuriyetin sayan insanların yaşayabileceği TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan can:

ye ye bitmez uyan emekli uyan

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan K.:

Hazır İmamoğlu gündemi varken, bin lirayı hiç etmişler…

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Allah reisimize zeval vermesin. buna da şükür. beğenmeyenler cehape başta olsaydı bırak ikramiyeyi maaş alamazdınız maaş bilesiniz nankörler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyakup-dadas:

4 oldu ya ne 3 ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

3 lira satın alma işlem diyorsunuz)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title