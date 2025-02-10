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Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

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2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Yapılan zam, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, zam farkı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı da belli oldu.

Milyonlarca emeklinin 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde alacağı zam oranı, son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 15,75 olarak belirlendi. Söz konusu oran çerçevesinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye artış gösterdi.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAĞI BELLİ OLDU

Yapılan zam emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, zam farkı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı da belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıAlaeddin Genç:

Her gün ürünlere zam geliyor,bizde hükümetten her gün zam istiyoruz Maaşlarımıza.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

müjde, müjde,müjde

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

süper bozdur bozdur harca .

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Çok büyük bir müjde artık emekliler zengin oldu

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Valla bu saatten sonra emekli ve çocukları siyasi çöküşü başlatacak gerçek olan bu sanırım seçimde verecek olsa da emekli büyük bir intikam alacak

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Allah devlete,millete zeval vermesin

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Haber YorumlarıOguz Kaan Taşdemir:

Verecekleri bin, iki bin lira para., sanki bağ bağışlayacaklar gibi hergün bunun haberi olmaz. Vereceğiz ha, bak yakında vereceğiz, üçgün sonra vereceğiz. Sonunda gelmiş o muhteşem gün

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

bozdur bozdur harca

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Haber YorumlarıVatan Daş:

İnsanlara boşa ümit vermeyin açık açık söyleyin " biz bu ülkeyi batırdık çaldık çırptık şimdi 3-5 sma lı çoğuca bakamadığımız gibi emeklilerimize de bakamıyoruz" deyin. Allah aşkına yahu rezaleti rezaletle kapatmaya çalışıyorlar.

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

ne kadarda ince eleyip sık dokudular bu emeklileri. 2-3 bin tl için.

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