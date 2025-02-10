Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde alacağı zam oranı, son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 15,75 olarak belirlendi. Söz konusu oran çerçevesinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye artış gösterdi.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAĞI BELLİ OLDU

Yapılan zam emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, zam farkı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı da belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."