Emekli Eylemine Katılan 87 Yaşındaki Emekli Öğretmen İsyan Etti: Simitçinin Önünden Geçerken Simit Buram Buram  Kokuyor

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Tüm Emekliler Sendikası'nın çağrısıyla Kadıköy Söğütlüçeşme'de bir araya gelen emekliler, "Saray'ın bize dayatmış olduğu açlık ve yoksulluğa karşı sokaklarda sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz" dedi. Eyleme katılan 87 yaşındaki bir emekli öğretmen, "Simit yiyemiyorum. Simitçinin önünden geçerken simit buram buram kokuyor. Ama ben düşünüyorum ki, 25 liranın 20'siyle 2 tane Halkekmek alsam 5 liram da artıyor. Bunun hesabını yapıyorum ben" şeklinde isyan etti.

Tüm Emekliler Sendikası'nın çağrısıyla Kadıköy Söğütlüçeşme'de bir araya gelen emekliler eylem gerçekleştirdi. "Emekliyi yoksulluğa mahkum eden bu kara düzeni değiştireceğiz" yazılı pankart açan emekliler, "Saraya değil emekliye bütçe", "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "Kurtuluş yok tek başına, ya hepberaber ya hiçbirimiz", "Dilenci değil emekliyiz" sloganları attı. Eylemde gerçekleştirilen basın açıklamasında emeklilerin talepleri dile getirildi.

Tüm Emekliler Sendikası üyesi Rahim Noz eylemde yaptığı konuşmada, "Peşin ödenmiş hakkımız olan maaşlarımızı asgari ücretin bile altında reva gören bir sistemle karşı karşıyayız. Bizden aldıklarını yandaşlara peşkeş çeken, bu ülkenin bütün yer altı ve yer üstü zenginliklerini emperyalistlere peşkeş çeken biz emeklilere geldiği zaman bütçe yok. Bayram ikramiyesinde bin lira vermeyecekmiş. 451 trilyon lira fazlası var ama bu para biz emeklilere verilmiyor. Niye verilmiyor? Çünkü bu ülkenin bütün kaynaklarını yandaşlara veriyorlar. Biz bu yandaş düzenini mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz" dedi.

87 yaşındaki emekli öğretmen: Simitçinin önünden geçerken simit buram buram kokuyor ama...

Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te verdiği iftar yemeği için hazırlanan ve Lebeniye çorbası, bal, kaymak, hurma, gün kurusu, badem, ceviz, beyaz peynir, eski kaşar, pastırma, domates, salatalık, mevsim yeşilliği, çiğ köfte, siyah ve yeşil zeytin, keşkek yatağında dana antrikot, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salatanın yer aldığı lüks mönü vatandaşın tepkisine neden olmuştu."'Saray'ın bize dayatmış olduğu açlık ve yoksulluğa karşı sokaklarda sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz" diyen emekliler Meclis'teki iftar menüsü de protesto etti.

Eyleme katılan 87 yaşındaki bir emekli öğretmen de, "Simit yiyemiyorum. Simitçinin önünden geçerken simit buram buram kokuyor. Ama ben düşünüyorum ki, 25 liranın 20'siyle 2 tane Halkekmek alsam 5 liram da artıyor. Bunun hesabını yapıyorum ben" ifadeleriyle isyan etti.

"Barışı, laikliği, demokrasiyi ve emeklilerin insanca yaşacağı br ülkeyi savunmaya devam edeceğiz"

Eylemde gerçekleştirilen basın açıklamalarında emeklilerin sorun ve taleplerinin yanı sıra ADB ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki gösterilen açıklamada laiklik vurgusu da yapıldı. Açıklamada, "Savaşlarda kazanan halklar değil silah tüccarlarıdır. Bugün savaş politikalarıyla bölgeyi ateşe atan, içerideyse yoksulluğu ve baskıyı büyüten bu düzen aynı zamanda laikliği hedef alan bir anlayışı da güçlendirmektedir. Laiklik halkın inancının siyasetin aracı haline getirilmemesi, emeğin sömürüsünün kutsallarla örtülmemesi, çocuklarımızın geleceğinin tarikatlara teslim edilmemesi ve ülkenin akıl ve bilimden uzaklaştırılmaması demektir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak barışı, laikliği, demokrasiyi ve emeklilerin insanca yaşacağı br ülkeyi savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA