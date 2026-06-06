Haberler

Gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarırken hayatını kaybetti

Gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarırken hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde, oğlu Y.Ç.'yi (8) boğulmaktan kurtarmak isteyen emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52) suda kayboldu. Oğlu çevredekilerce kurtarılırken, babanın cansız bedenine ulaşıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde birlikte girdikleri gölde oğlu Y.Ç.'nin (8) çırpındığını fark edip, kurtarmak isteyen emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52), suda kayboldu. Y.Ç., çevredeki vatandaşlarca kurtarılırken, Sinan Çağlayan'ın ise suda cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik Gölü sahilinde yaşandı. Eskişehir'den İznik'e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. ile birlikte göle girdi. Bir süre sonra suda yüzmekte güçlük yaşayan Y.Ç., çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen Sinan Çağlayan, dalgalara yenik düşüp ve suda kayboldu. Olayı görüp, koşarak göle giren vatandaşlar, Y.Ç.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayın ardından suda kaybolan baba Sinan Çağlayan'ı bulmak için ekipler gölde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından baba Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Sinan Çağlayan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

Araçlar içindekilerle birlikte suya kapıldı, acı haber geldi
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler
İranlı futbolcular Kur’an-ı Kerim’i öperek ABD'ye doğru yola çıktı

Dünyanın gözü onlardaydı! ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek gittiler
Galatasaray'da Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler

Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler
Tepki çeken paylaşımı sonrası hakkında soruşturma açılan Rümeysa Eker serbest bırakıldı

Soruşturma açılan eski meclis üyesi Rümeysa Eker serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı