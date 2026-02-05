Haberler

Emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç İçin İçişleri Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç İçin İçişleri Bakanı'ndan Taziye Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden emekli polis memuru Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı. Genç'in eşi, Bakan Yerlikaya'ya destek mesajı dolayısıyla teşekkür etti.

MERSİN'in Silifke ilçesinde geçen hafta hayatını kaybeden emekli polis memuru Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı. Genç'in ailesi ise mesaj dolayısıyla Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

1963 yılında Türk Polis Teşkilatı'nda göreve başlayan ve uzun yıllar devlete hizmet eden emekli polis memuru Mehmet Ali Genç, geçen hafta Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybetti. Genç'in vefatı ile ailesi ve birlikte görev yaptığı meslektaşları üzüntü yaşadı. Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan videoda da yer alan Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle paylaştığımız videoda; 1963 yılında o asil üniformayı giyip göreve başlamış, ömrünü devletine ve milletine adamış emekli Polis Memurumuz Mehmet Ali amcamızı geçen hafta kaybettik. Merhum Mehmet Ali Genç amcamıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Genç'in eşi Ayşe Genç, yayımlanan taziye mesajı dolayısıyla İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "İçişleri Bakanımıza taziye mesajları için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz