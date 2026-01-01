Bursa-Emekliye ayrılan okul müdürünü gözyaşlarıyla uğurladılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 40 yıldır sürdürdüğü öğretmenlik görevinden emekliye ayrılan ortaokul müdürü Orhan Erdoğan (65), öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşlarıyla okuldan uğurlandı. Duygu dolu anlar kameraya yansıdı.

İlçede 2019 yılından bu yana eğitim veren Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nun müdürü Orhan Erdoğan, 1986 yılında Bartın'da başladığı mesleğinden, doğup büyüdüğü ve 30 yıldır görev yaptığı İnegöl'de emekliye ayrıldı. İlçede Hamzabey Mahallesi'nde 1000 fıstık çamından oluşan hatıra ormanının oluşturulmasına öncülük eden Erdoğan, '250 Bin Şehirde 250 Bin Fidan' kampanyası kapsamında Boğazköy Havzası'na 35 bin çam fidanının dikilmesinde aktif görev aldı. Orhan Erdoğan, Ortaköy Kervansarayı'nın restorasyon çalışmalarında yer aldı ve İnegöl Kent Müzesi'nin kuruluş aşamasında Eğitim Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. İnegöl Kent Konseyi'nde 5 yıl boyunca Çevre ve Şehircilik Komitesi Başkanlığı görevini yürüterek projelerin hayata geçirilmesine katkı sunan Erdoğan, yok olmaya yüz tutmuş geleneksel okçuluk sporunu yeniden canlandırmak amacıyla 2005 yılında İshakpaşa Okçuluk Kulübü'nün kurulmasına öncülük etti. Orhan Erdoğan, 4 yıl süreyle Bursa İl Okçuluk Temsilciliği görevini üstlendi. Eğitimciliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine sağladığı katkıyla da adından söz ettiren Erdoğan, ilçede öğrencileri ve meslektaşlarının düzenlediği sürpriz bir organizasyonla görev yaptığı okulundan uğurlandı. Öğrencilerinin oluşturdukları koridorda, alkışlarla uğurlanan Orhan Erdoğan, öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına tek tek veda ederken, duygusal anlar yaşandı. Hem meslektaşları hem de öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı.

'ALLAH HERKESE BÖYLE VEDALAR NASİP ETSİN'

Sanal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni alırken Erdoğan, "Bir taraftan sevinç, bir taraftan burukluk var. 1986'da başlayan meslek hayatımız 2026'nın ilk günü inşallah hayırlısıyla bitecek. 40 yıla yakın bir meslek hayatında ne yaptığımız önemli. Geride eğer güzel şeyler bırakabildiysek, baki kalan kubbede hoş bir seda olabildiysek, İnegöl eğitimine bir nebze katkımız olduysa kendimi bahtiyar hissederim. Allah herkese böyle vedalar nasip etsin" dedi.