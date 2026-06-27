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Emekli öğretmene öğrencilerinden alkışlı veda

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Edirne'nin İpsala ilçesinde 38 yıllık meslek hayatını tamamlayan sınıf öğretmeni Sevil Darısapı, öğrencileri ve meslektaşları tarafından düzenlenen duygusal bir törenle emekliye ayrıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde emekliye ayrılan sınıf öğretmeni Sevil Darısapı, görev yaptığı okulda düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Atatürk İlkokulunda 38 yıllık meslek hayatını tamamlayan Darısapı için veda programı düzenlendi.

Okulun koridorunda öğrenciler ve öğretmenler tarafından oluşturulan alkış koridorundan geçen Darısapı, duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamayan Darısapı, meslektaşlarına ve öğrencilerine teşekkür etti.

Öğrenciler ile öğretmenler, eğitime verdiği katkılar dolayısıyla Darısapı'ya çiçek takdim etti.

Veda programı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
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