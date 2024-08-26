Emekli kameraman saldırıya uğradı, telefonu gasbedildi

ADANA'da emekli kameraman Kadir Acarlar (57), sosyal medya sayfası için manzara görüntüleri çektiği sırada 'Bizi mi çekiyorsun, benim aranmam var' diyen kişi tarafından dövülüp, 30 bin TL'lik telefonu gasbedildi.

Olay, 8 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Eski Baraj Parkı'nda meydana geldi. Kenti tanıtan sosyal medya sayfası için sabahın erken saatlerinde nehir manzarası çeken Kadir Acarlar'ın yanına gelen kişi, 'Bizi mi çekiyorsun, benim aranmam var' diyerek saldırdı. Ardından onları ayırmaya çalışan saldırganın 3 arkadaşı ise Acarlar'ın 30 bin lira değerindeki cep telefonunu gasbetti. Grup, taksi ile bölgeden uzaklaştı.

DARBEDERKEN ELDEN ELE TELEFONUMU ÇALDILAR

Polise gidip durumu anlatarak şikayetçi olduğunu belirten Kadir Acarlar, "Ben sosyal medya sayfam için manzara görüntüleri çekiyordum. Masada oturan 2'si erkek, 2'si kadın 4 kişilik bir grup vardı. Aralarından biri kalkıp bir anda 'Bizi mi çekiyorsun, benim aranmam var' diyerek benim cevap vermeme fırsat vermeden beni darbetti. Diğerleri de ayırıyor gibi yaparak telefonumu gasbettiler. Sonra başka bir arkadaşlarını arayıp gelen kaçak taksi ile uzaklaştılar. Bir şekilde polise ulaşıp ihbar ettim. Parktaki kameralar çalışmıyormuş. Bir güvenlik görevlisi ya da bekçi de yoktu. Hemen yan tarafta EDS sistemi var. Onun için de belediyeye yazı yazılmış ancak geri dönüş olmamış. Aradan yaklaşık 20 gün geçti ancak telefonum bulunmadı. Ben artık telefondan da vazgeçtim bu eşkıyaların yakalanmasını istiyorum" dedi.