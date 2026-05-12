Emekli imam yazdığı kitapların geliriyle öğrencilere destek oluyor
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 64 yaşındaki emekli imam Durmuş Kozanlı, yazdığı 80 kitabın gelirini öğrencilere burs olarak dağıtıyor. Kozanlı, gençlerin eğitimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Kozanlı, uzun yıllar önce yaşadığı ilçeyi anlatan kitaplar ve şiirler yazmaya başladı.
Emekli olduktan sonra kitaplarını bastırmaya başlayan Kozanlı, bu zamana kadar kaleme aldığı 80 kitabının tüm gelirini öğrencilere burs olarak dağıttı.
Kozanlı, gençlerin eğitimine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz