Emekli Astsubayın Kuaför Dükkanı Sanat Atölyesine Dönüştü

ANKARA'da yaşayan ve malulen astsubaylıktan emekli olduktan sonra kuaförlük yapmaya başlayan Yaşar Yabutlu (65), dükkanını resim, şiir ve müzikle uğraştığı sanat atölyesine dönüştürdü.

Ankara Etimesgut'ta bulunan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndan 1981 yılında astsubay olarak mezun olan Yaşar Yabutlu, 11 yıl görev yaptıktan sonra kulağındaki rahatsızlık nedeniyle 1992 yılında malulen emekli oldu. Çocukluk yıllarında başladığı kuaförlüğü emeklilik döneminde geliştiren Yabutlu, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Yabutlu ayrıca bu süreçte müzik, şiir ve resimle ilgilenmeye başladı. Bir süre kuaförlerde çalışan ve 10 yıl önce de kendi dükkanını açan Yabutlu, boş zamanlarında resim yapıp, şiir yazıp, bağlama çalıyor. Dükkanını sanat çalışmalarını da yaptığı bir atölyeye dönüştüren Yabutlu, resimlerini de burada sergilemeye başladı.

'MÜŞTERİLERİM SERGİ GİBİ GEZİYORLAR'

Yabutlu, astsubaylık yaptığı sırada sanata karşı ilgisi olduğunu söyleyerek, "Emekli olduktan sonra müzik, şiir ve resim alanlarına ağırlık verdim. Kuaförlük mesleğiyle de çocukluk yıllarında biraz ilgilenmiştim ve emekli olduktan sonra önce bir kuaföre ortak olarak girdim. Orada kendimi geliştirerek usta öğreticilik belgelerimi aldım. Sonra resimleri burada yapmaya ve sergilemeye başladım. Müşterilerim de buna alıştılar. Randevu alıp geliyorlar. Geldiklerinde de sergi gezer gibi 'Yeni yaptığın resimler var mı?' diye bakıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Sadece resim değil sanatın farklı dallarıyla da ilgileniyorum. Lise yıllarından bu yana amatör olarak bağlama çalıp, şiir yazıyorum. Kendi imkanlarımla da bir şiir kitabı yazdım ve o kitabı müşterilerime hediye ediyorum" diye konuştu.

'HAYALİM SERGİ AÇMAK'

Son yıllarda kendisini daha çok resim alanına verdiğini ifade eden Yabutlu, "Kurs falan almadım. Kendi kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Buna rağmen resim yapmaktan vazgeçmiyorum. Sanatçı gözüyle bakıldığı zaman çok eksiklerim olduğunu biliyorum. Ama durmadan azimle üstüne gidiyorum. Boyadan kaçınmıyorum. Deneme yanılma yoluyla yapıyorum; siliyorum, kararıyor, tekrar başlıyorum. Kuaförlükte de kendimi geliştirmek için ilerleyen yaşıma rağmen eğitim almaya devam ettim. 60 yaşında kuaförde makyaj hizmeti de vermek adına makyaj kursuna gittim. Bana gülerler diye düşünmüyorum. Siz kendinize inanırsanız başkaları da size inanırlar. Benim ileride de sergi açma hayalim var. Onun için resim yapmaya devam edeceğim" dedi.

Öte yandan, sanata ilgi duyanlara da tavsiyelerde bulunan Yabutlu, "Bir başarıya inanırım ama bir şeyler yapmak için başarının etkisi yüzde 30 gibi düşünüyorum. Başarı yüzde 70'e kadar çalışmakla oluşuyor diye düşünüyorum. Eğer herhangi bir sanat dalına yeteneğiniz varsa onu bırakmayın ve yeteneklerinizi geliştirin. Azimle, durmadan çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı