Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu ilan etti

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonunun oluşturduğu "Emek ve Özgürlük İttifakı" düzenlenen etkinlikle kuruluşunu duyurdu.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki kuruluş deklarasyonuna siyasi partilerin temsilcileri, parti üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında ittifakın kuruluş ilkeleri okundu. Açıklanan deklarasyonda, "Bu değişim ve dönüşümün yaşanabilmesi için emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

İttifakın, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif olarak kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye halkları ayrımcılığa, nefret söylemine, kutuplaşmaya, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasına sıkışmış bir egemen siyasete mahkum değildir. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür. Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz."

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, demokrasinin önündeki tüm kilitleri hep birlikte açmaya geldiklerini ifade ederek, "Hedefimiz, gerçek demokrasi, yolumuz üçüncü yoldur. Çözüm için gerekli olan irade de coşku da kararlılık da bizdedir, bu salondadır, sizlerdedir, hepimizdedir." dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da halkın izleyici değil müdahil ve özne olacağı bir sürecin adımını attıklarına değinerek, "Bugün bir ittifakı ilan ediyoruz. Dışarıdan bakanlar diyebilir ki Türkiye'de artık yeni bir ittifak daha var. Oysa unutulmaması gereken bir şey var: Biz Türkiye'nin en yeni ittifak olabiliriz ama bu toprakların en köklü ittifakıyız." diye konuştu.