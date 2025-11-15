Elmalı Mahalle Muhtarı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mursal Mahalle Muhtarı Salim Uysal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uysal'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından Mursal Mezarlığı'na defnedildi.
13 Ekim'de, kullandığı otomobilin Elmalı Düzen Kavşağı'nda başka bir araçla çarpışması sonucu yaralanan ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uysal (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uysal'ın cenazesi Mursal Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Muammer Ak, muhtarlar ve yakınları katıldı.
