Elmalı'da İmece Usulü Aşure Etkinliği Gerçekleşti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 3 bin kişiye dağıtıldı.

Müren Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, hazırlıklara sabahın erken saatlerinde başlandı. Cami avlusuna kazanlar kurularak, gönüllü vatandaşlardan toplanan ürünlerle aşure pişirildi.

Ortak dayanışmanın simgesi olan aşureler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından mahalle halkına ve çevre köylerden gelen misafirlere ikram edildi.

Etkinlikle hem imece kültürünün yaşatılması hem de komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Müren Mahalle Muhtarı Mustafa Gürman, AA muhabirine, aşure geleneğinin mahalle halkının destekleriyle yapıldığını söyledi.

İmece usulü aşure etkinliğinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini anlatan Gürman, "Mahalle nüfusumuz yazın daha kalabalık oluyor. Önemli bir etkinlik." dedi.

Mahalle sakinlerinden Kemal Özkan da aşurenin asırlardır süregelen paylaşma geleneğinin simgesi olduğunu vurgulayarak, vatandaşın birliktelik örneği sergilediğini söyledi.