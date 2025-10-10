Haberler

Elmadağ'daki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elmadağ'da Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev otomotiv markası Amerikalılara satıldı

Türkiye'nin dev otomotiv markası Amerikalılara satıldı
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.