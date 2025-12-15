Haberler

"Elmacı Dede" Hakkari'deki askerlere elma ve mandalina getirdi

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmalar ve Dörtyol'dan temin edilen mandalinaları Hakkari'deki askerlere ulaştırdı. 'Elmacı Dede' olarak bilinen Yılmaz, toplam 1800 kilometre yol katederek, askerlere manevi destek sağlamak amacıyla bu yardımı gerçekleştirdi.

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları ve Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bahçelerden temin edilen mandalinaları Hakkari'deki askerlere getirdi.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaların ve Dörtyol'da Kaymakamlık ve Belediyenin destekleriyle toplanan mandalinaların bulunduğu aracıyla Hakkari'ye geldi.

Kilometrelerce yol kat ederek kente ulaşan Yılmaz, aracındaki 1100 kilogram elma ve mandalinayı Yüksekova ve Çukurca'daki askerlere teslim etmek için 3. Piyade Tümen Komutanlığına doğru yola çıktı.

Yılmaz, AA muhabirine, son yıllarda sürekli geldiği Hakkari'de büyük bir değişimin olduğunu söyledi.

Kent sakinlerinin kendisine ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hakkari şu anda mükemmel olmuş. Buradaki üs bölgelerimize ve askerlerimize elma ve mandalina getirdim. Elmalar kendi bahçemin. Don olayından dolayı elma azdı. O eksiği Dörtyol'dan mandalinayla tamamladım. Toplam 1800 kilometrelik yolu 38 saatte kat ettim. Mevlamın yardımıyla karlı dağları aştım. Amacım sadece askerlerimizin gönlüne dokunabilmek. Manevi destek diyebiliriz."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Haberler.com
