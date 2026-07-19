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Jandarma, Ela'ya elma şekeri için seferber oldu

Jandarma, Ela'ya elma şekeri için seferber oldu
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Bursa'da piknik alanında elma şekercisi gidince ağlayan Ela'ya jandarma anonsla ulaşıp şekerciyi getirdi.

BURSA'da bir piknik alanından elma şekercisi ayrılınca Ela isimli bir çocuk ağlamaya başladı. Durumu fark eden jandarma, ekip aracıyla anons yaparak elma şekercisini buldu ve küçük Ela'nın yanına getirdi.

Bursa'da bir piknik alanında elma şekeri almak isteyen Ela isimli bir çocuk, elma şekercisinin alandan ayrılmasıyla gözyaşı döktü. Durumu fark eden jandarma, ekip aracıyla anons yaparak elma şekercisine ulaştı. Elma şekercisini ve sepetini ekip aracına alan jandarma personeli, Ela'nın bulunduğu yere getirdi, Ancak çocuğun ailesinin uzaklaşması üzerine bu defa anonsla Ela'yı yanlarına çağırdı. Annesinin kucağında gelerek elma şekerini alan Ela, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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