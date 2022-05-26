"Elli Kelimelik Mektuplar" TV'de İlk Kez TRT 1'de - Haberler

Sadık Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" kitabından uyarlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, yarın akşam saat 23.45'te televizyonda ilk kez TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Film, 1960'lar atmosferine ışık tutuyor

27 Mayıs Darbesi'ni gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada'ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri'nin bu süreçteki yaşadıklarını aktaran film, tarihi gerçekliğe de ışık tutuyor. Yassıada'daki mahkûmların elli kelimeden fazla mektup yazamaması ve yapılan yargılamalar dönemini yansıtan film, darbe sonrasındaki süreçte büyük değişimler geçiren mahkûmların hayatları ile askeri cuntanın yönetimi ele alıp her şeyi kontrol altına almasını beyazperdeye taşıyor. Bu zorlu ortamda filizlenen bir aşk hikâyesine ve hukuk mücadelesini de yansıtan filmde, Gizem Karaca Tevfik İleri'yi savunan idealist bir avukat, İlker Kızmaz ise cuntayı kızdıracak haberler yapan bir gazeteci olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

"Elli Kelimelik Mektuplar" yarın akşam TRT 1'de

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; oyuncu kadrosunda Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen, Derya Alabora ve Zafer Kırşan gibi birçok önemli ismin yer aldığı film, yaşanmış bir olaydan yola çıktığı hikâyesiyle Türkiye'nin 1950 ve 60'lar döneminin gergin atmosferinde geçiyor. Film, yarın akşam saat 23.45'te televizyonda ilk kez TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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