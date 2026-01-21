AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Elitaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih eden Elitaş, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

Elitaş, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafına oy verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 kategoride yer alan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Özellikle Gazze fotoğraflarına dikkati çeken Elitaş, "O insanların yaşadığı soykırım ve açlıkla imtihan edilmeleri hakikaten insan vicdanını sızlatan, insanlığın geldiği son durumla ilgili büyük bir hassasiyetin ortaya çıkmasına imkan veren bir fotoğraf dizisi. Aslında bunu hiç gönlümüzden çıkarmamamız gerekir. Bir tarafta 70 binin üzerinde insanın soykırıma maruz kaldığı, vatanlarını aç bırakılarak terk etmek zorunda kalmaları için gayret gösterildiği ve 'medeniyet' diye ifade edilen büyük devletlerin de buna kulaklarını tıkamaları, gözlerini yummaları hakikaten vicdanları sızlatan, Müslüman diye değil insanlığa karşı yapılan böyle bir suçu desteklemenin insan olarak üzüntüsünü yaşadığımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Elitaş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye "Sudaki Yaşam Savunucusu" Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'in müsilaja dikkati çekmek için Marmara Denizi'ne dalışını anlatan "Kirli kanatlar" fotoğrafını değerlendirdi. Elitaş, "Müthiş bir kare. Önemli bir tespit yapılmış." dedi.

Belediyelerin görevlerini hakkıyla yerine getirmediklerinden dolayı müsilajla ilgili problemler yaşandığını anlatan Elitaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu konuya önemli bir şekilde el attığını ve parlamentoda bu konuda bir yasal düzenleme çıkarıldığını hatırlattı.

Elitaş, Anadolu Ajansını ve bu fotoğrafları çekenleri tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.