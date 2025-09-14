Elif Pınar Acar'ın 'Cam Kale' Romanı İngilizceye Çevrildi

(ANKARA) - Psikolojik gerilim ve polisiye türünde eserler kaleme alan yazar Elif Pınar Acar'ın üçüncü romanı Cam Kale, İngilizce'ye çevrildi. Eser, ilk etapta Kanada'da yayımlanarak okuyucularla buluşacak.

Edebiyat dünyasına 2019 yılında adım atan Elif Pınar Acar, ilk romanı Günden Geceye ile psikolojik gerilim ve gizem türünde önemli çıkış yakaladı. Acar, 2021 yılında ikinci romanı Reverans'ı, son olarak da yine polisiye ve suç öğeleri taşıyan üçüncü romanı Cam Kale'yi tamamladı.

Polisiye ve suç öğeleri taşıyan üçüncü romanı Cam Kale, yazarın uluslararası okurla buluşacak ilk eseri olma özelliğini taşıyor. Acar, Cam Kale'nin İngilizce çevirisi ve yurt dışı yayın süreci için bir yayıneviyle işbirliği yaptı. Çeviri süreci tamamlanan romanın önümüzdeki aylarda Kanada'da kitapçılarda satışa sunulması planlanıyor.

Yazar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okuyucularla yeni coğrafyalarda buluşacak olmak benim için büyük bir heyecan. Dili, kültürü farklı insanlarla aynı duygular üzerinden bağ kurabilmek edebiyatın en güçlü tarafı. Bu adımın, daha fazla üretmek için ilham verici olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.