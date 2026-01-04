Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Elif Kumal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
CENAZE, OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Barış YILMAZ/ BURSA –
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel