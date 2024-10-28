Üye Girişi
Haberler

Eleşkirt'te Mevsimlerin Dansı: Bir Yanı Kar, Diğer Yanı Sonbahar

Eleşkirt'te Mevsimlerin Dansı: Bir Yanı Kar, Diğer Yanı Sonbahar
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Güneykaya Dağları, zirveleri karla kaplı, etekleri ise sonbahar renkleriyle bezeli muhteşem manzaralar sunuyor. Yerel muhtar, bölgede kış şartlarının zorluklarını ve yazın doğa severlerin ilgisini aktarıyor.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki yüksek rakımlı dağların zirvesi kar yağışıyla beyaza, etekleri ise sonbahar renklerine büründü.

İlçedeki Güneykaya Dağları, sonbahar renklerinin hakim olduğu vadileri ve akarsularıyla yaz aylarında doğa severleri ağırlıyor.

Dağın zirveleri kar yağışıyla beyaza, eteklerindeki vadilerindeki ağaçlar ise sarı, yeşil ve kızılın tonlarına büründü.

Bir yanı kar, bir yanı sonbahar olan bölge dronla görüntülendi.

Hayrangöl köyü muhtarı Mehmet Nuri Berak, bölgenin coğrafi yapısının zorlu ancak güzel olduğunu söyledi.

Yaz ayları boyunca vatandaşların bölgeye gelerek piknik yaptığını ifade eden Berak, "Köyümüz kışın 6 ay kar altında kalıyor. Kışın şartlar çok zor geçiyor. Bazen köy yolunda çığ oluyor, metrelerce kar yağıyor. Manzaraya bakarsak dağlarda kar var, vadilerdeki ağaçlarda ise ağaçlar sararmış. Manzara güzel." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Eleşkirt Güncel Turizm Yaşam Çevre Doğa kar

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi
30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak

30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 28 Ekim Kızıl Goncalar 24. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir? Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı? 29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.