Elektrikli Bisiklet Hırsızı Polis Tarafından Yakalandı

Antalya'da trafikte kavga eden adamın elektrikli bisikleti kaşla göz arasında çalındı. Ancak polis ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı ve bisiklet sahibine teslim etti. Olayın ardından büyük sevinç yaşayan Ramazan Ünal, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kavga sırasında çalınan elektrikli bisikletini bir anda karşısında görünce polislere sarıldı

Sahibinin trafikte kavga ettiği elektrikli bisikleti kaşla göz arasında alıp kaçtı, yakalandı

Çalınan bisikletini saatler sonra karşısında gören adam polislere sarılarak teşekkür etti

Önce üzülüp sonra sevince boğulan elektrikli bisiklet sahibi Ramazan Ünal :

"Çok duygulandım, bunu beklemiyordum"

ANTALYA - Antalya'da trafikte kavga eden adamın elektrikli bisikletini saniyeler içerisinde çalan hırsız, polis ekipleri tarafından jet hızıyla yakalandı. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Ramazan Ünal, polis ekiplerinin elinde bir anda bisikletini görünce büyük sevinç yaşadı. Polislere sarılarak teşekkür eden Ünal, "Çok duygulandım, bunu beklemiyordum. Bu kadar kısa surede bulunacağını tahmin etmedim, benim için büyük sürpriz oldu. Polislerimize canı gönülden çok teşekkür ederim" dedi.

Olay, önceki gün 14.00 sularında Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; trafikte elektrikli bisikletiyle seyir halinde bulunan Ramazan Ünal, arkasında bulunan otomobil sürücüsüyle korna yüzünden tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kaldırımda kavgayı izleyen Coşkun Ö. ise yerde yatan bisiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bisikletin yerinde olmadığını gören Ünal, şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Ünal olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Bölgeyi çembere alan ekipler şahsı çok uzaklaşmadan saatler içerisinde yakaladı

İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan onlarca kameradan kaçan şahsın peşine duştu. Ekipler kısa surede şahsın kimliğini tespit etti. Bölgeyi çembere alan ekipler şahsı çok uzaklaşmadan saatler içerisinde yakaladı. Ardından ise elektrikli bisikletin sahibini arayarak bulunduğunu söylediler. Ekiplerden gelen telefonun ardından bisikletini almak için emniyet müdürlüğü önüne giden Ramazan Ünal, polislerin elinde bisikletini görünce büyük sevinç yaşadı. Ünal polislere sarılarak teşekkür etti.

"Biz öfkeyle kalktık, zararla oturduk"

Olay anını anlatan Ramazan Ünal, "İşletmeye parça almaya gidiyordum, önüme bir tır durdu. Sonra arkadaki otomobilden sürekli korna çaldı. Korna ile taciz ediyordu. Ben kendisini uyardım, bunun üzerine bana 'Ne diyorsun sen lan' diyerek üzerime yürüdü. Ben yaptığı şeyin hoş olmadığını söyledim. Bana hakaret etmeye devam etti. Benim üzerime yürüdü. Küfür etmemesi gerektiğini söyledim. Sonra kavga ettik. Hırsız bizim kavga ettiğimizi gördü, biz kavga ederken anahtarı üzerinde olan motosikleti çalıp götürdü. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım, kaşla göz arasında 5 saniyede motosikleti aldı, gitti. Ben arkasından koştum ama yetişemedim. Olay sonrasında mağdur oldum. Sosyal medyada hırsızı tebrik edenleri gördüm. Öfkeyle kalkan zarar oturur. Biz öfkeyle kalktık, zararla oturduk. Biz kaybettik, hırsız kazandı" sözlerine yer verdi.

"Polislerimize canı gönülden çok teşekkür ederim"

Polis ekiplerini bisikleti ile bir anda karşısında gören Ramazan Ünal, "Çok duygulandım, bunu beklemiyordum. Bu kadar kısa surede bulunacağını tahmin etmedim, benim için büyük sürpriz oldu. Polislerimize canı gönülden çok teşekkür ederim. Özellikle Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ederim. Motosikletim benim elim ayağımdı" dedi.