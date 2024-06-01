Elektrik direğinin tepesinde ağaç filizlendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde sıradışı bir olay yaşandı. Elektrik direğinin tepesinde filizlenen ağaç görenleri şaşırttı.

Gönen'e bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Işık Caddesi üzerindeki UEDAŞ'a ait bir elektrik direğinin üzerinde şeftali ağacı filizlendi. Muhtemelen kuşlar tarafından taşınan bir tohumun direğin tepesine yerleşmesi ve burada uygun şartları bularak filizlenmesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Tohum zamanla büyüyerek elektrik direğinin tepesinde minik bir şeftali ağacına dönüştü. Mahalle sakinleri, bu ilginç durumu fark edince sosyal medyada paylaşmaya başladılar.

Elektrik direğinin tepesinde filizlenen bu minik ağaç, doğanın sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha hatırlattı.