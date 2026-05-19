Mardin OSB'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Mehmet Demirkaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak Kızıltepe'de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Mehmet Demirkaya (27), Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesindeki OSB'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Demirkaya, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen işçiye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Yeniden kalbi çalıştırılan Demirkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demirkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Demirkaya'nın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyüktepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
