Mardin OSB'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Mehmet Demirkaya (27), Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesindeki OSB'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Demirkaya, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen işçiye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Yeniden kalbi çalıştırılan Demirkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demirkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Demirkaya'nın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyüktepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı