İstanbul'da dev operasyon! Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in 12 adamı kıskıvrak yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütünden 12 şüphelinin Kafes-42 operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Örgütün kabarık suç dosyasına ilişkin detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...