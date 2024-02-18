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İstanbul'da dev operasyon! Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in 12 adamı kıskıvrak yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütünden 12 şüphelinin Kafes-42 operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Örgütün kabarık suç dosyasına ilişkin detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Operasyon Güncel Haberler

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