Elbistan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hamit Demir (59) idaresindeki 34 TS 1404 plakalı otomobil, Elbistan-Darende kara yolu Küçükyapalak Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Hamit ile eşi Saniye Demir (55) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saniye Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.