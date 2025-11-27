Haberler

Elbistan'da Feci Kaza: Jandarma Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti

Elbistan'da Feci Kaza: Jandarma Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Daylak ve 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak hayatlarını kaybetti. Olay sonrası düzenlenen törenle cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Daylak (28) ile 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak (20) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Elbistan-Nurhak kara yolunun Özcanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Daylak'ın kontrolünü yitirdiği 46 EU 033 plakalı otomobil şarampole devrildi. Ramazan Daylak yaşamını yitirdi, 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elmas Daylak da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Ramazan Daylak için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Daylak'ın ailesi, Kahramanmaraş Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, askeri ve mülki erkan katıldı. Ramazan Daylak'ın öz geçmişinin okunduğu törende duaların edilmesinin ardından Ramazan Daylak ve eşi Elmas Daylak'ın cenazeleri, memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.