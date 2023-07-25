Elbistan Belediyesi Deprem Sonrası Ücretsiz Ekmek Dağıtıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi, 3 yıldır 1 liradan sattığı halk ekmeği depremden sonra ücretsiz dağıtmaya başladı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, buğdayı belediyeye ait tarlalarda yetiştirdiklerini ve günlük üretilen 10 bin ekmeği herkese ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Elbistan Belediyesi, ekmeği vatandaşa daha ucuza ulaştırmak için belediyeye ait arazilere ektiği buğdayın hasadına hazırlanıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, buğday ekili Yapraklı Mahallesi'ndeki tarlada mahalle muhtarıyla incelemelerde bulundu. Bu yıl 330 dönüm tarlada buğday ektiklerini belirten Gürbüz, böylece maliyetleri düşürdüklerini ve 3 yıldır ekmeği 1 liradan sattıklarını kaydetti.

Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük 10 bin ekmek üretildiğini belirten Mehmet Gürbüz, depremden sonra 1 lira olan ekmeği ücretsiz dağıtmaya karar verdiklerini ifade ederek şunları söyledi

'Elbistan Belediyesi olarak 330 dönümlük alanda bu sene ekim gerçekleştirdik, hamdolsun hasat zamanı geldi. Mülkiyeti belediyemize ait ancak boş olan tarlalar ekimi gerçekleştirilerek elde etmiş olduğumuz ürünü, ekmek üretiminde değerlendiriyoruz. Biz; geçen 3 yıl içerisinde ekmeği 1 liradan satıyorduk. 6 Şubat depreminden sonra üretmiş olduğumuz tüm ekmeği ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Birçok insan da; 'Buru nasıl başarabiliyorsunuz' diye merak ediyor. İşte böyle başarıyoruz; yani boş olan kendi arsalarımızı ekiyoruz, ekimini gerçekleştirdiğimiz yerlerden elde etmiş olduğumuz ürünü halk ekmek fabrikamızda vatandaşımıza ürün olarak sunuyoruz. Bundan sonraki yıllarda ekili alanı artırmayı planlıyoruz. Dünyanın gıda kriziyle uğraştığı bir dönemde biz tüm alanları ekeceğiz. İnşallah elde edilen hasattan da halk ekmeğimizin ihtiyacının üzerindeki ürünleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştıracağız.?

Ekmeklerin belediyeye ait halk ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Gürbüz, 'Halk ekmekte günlük 10 bin adet üretim gerçekleştiriyor. Dağıtımını, belediyemizin daha önce ekmeği 1 liradan sattığı satış noktalarından yapıyoruz. Halk ekmekte üretmiş olduğumuz 10 bin adet ekmeği günlük vatandaşlarımıza ulaştırmış oluyoruz. Ücretsiz dağıtım yaparken herhangi bir kriter koymadık. Zaten herkes depremzede, herkesin ciddi sorunları, kayıpları var. Dolayısıyla devletin imkanlarıyla vatandaşın yanında olması gerekir' diye konuştu.