Ramazan Ayı İlk Teravih Namazları Elazığ ve Mardin'de Kılındı

Ramazan ayının ilk teravih namazı Elazığ ve Mardin'deki camilerde kılındı. Elazığ'da vatandaşlar, tarihi İzzet Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettikten sonra yatsı ve teravih namazlarını eda etti. Mardin'de ise 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde toplanan vatandaşlar, namazın ardından Gazze'ye destek için araçlarıyla şehir turu yaptı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı Elazığ ve Mardin'deki camilerde kılındı.

Elazığ'da vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını eda etti.

Tarihi İzzet Paşa Camisi'ne akşam namazı sonrası gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yatsı ezanının okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

Mardin

Mardin'de vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.

Okunan ezanın ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Namazın ardından Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan vatandaşlar, balonlarla süsledikleri araçları ve ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek için şehir turu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA " / " + Suat Öztürk -
