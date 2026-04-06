Elazığ Valisi Hatipoğlu, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansı'nın 106. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın güvenilir habercilik anlayışının önemine vurgu yaptı ve milli mücadeledeki rolünü hatırlattı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipoğlu, mesajında, köklü geçmişi ve güvenilir habercilik anlayışıyla milletin sesi olan Anadolu Ajansının kuruluşundan bu yana doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla yalnızca ülkede değil, dünyada da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladığını aktaran Hatipoğlu, "Milli Mücadele döneminde milletimizin haklı davasını dünyaya duyurmak amacıyla üstlendiği tarihi misyonu bugün de aynı sorumluluk ve kararlılıkla sürdüren Anadolu Ajansı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde, devlet ile millet arasında güçlü bir bağ kurulmasında önemli bir görev ifa etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında büyük özveriyle çalışan tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
