Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Çayı'nda yüzen 3 su samuru cep telefonuyla kaydedildi

Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Çayı'nda yüzen 3 su samuru cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Çayı'nda kaplıca mevkiinde suda hareket eden 3 su samuru, Kenan Çavundur tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde su samurlarının birlikte yüzdüğü ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak birbirleriyle oynadığı anlar yer aldı.
ELAZIĞ- Tunceli sınırındaki Peri Çayı'nda yüzen 3 su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Çayı üzerindeki kaplıca mevkiinde bulunan Kenan Çavundur, suda hareket eden 3 su samurunu fark etti. Çavundur, su samurlarının birlikte yüzdüğü ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak birbirleriyle oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, 3 su samurunun suyun içinde birlikte hareket ettiği ve zaman zaman su yüzeyine çıktığı görüldü.
Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı