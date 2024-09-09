Tunceli'de Trafik Kazasında Şehit Olan 4 Asker İçin Tören Düzenlendi
Tunceli'de meydana gelen bir trafik kazasında şehit olan 4 asker için Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen tören, duygusal anlara sahne oldu. Aileleri ve askeri yetkililerin katıldığı tören, şehit askerlerimizin anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi. Törenin ardından askerlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.
ELAZIĞ Tunceli'de trafik kazasında şehit olan 4 asker için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel