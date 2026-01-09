Haberler

Elazığ'da kaygan zemin kazaya neden oldu

Elazığ-Malatya karayolunda kaygan yol nedeniyle soda yüklü bir TIR kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Arkadan gelen başka bir TIR da kazaya karıştı. Yaralı olmadığı bildirilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ– Malatya karayolunda kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan soda yüklü TIR yoldan çıktı. Aynı istikametten gelen başka bir TIR da kazaya karıştı.

Kaza, Elazığ–Malatya karayolu Hankendi Jandarma Kontrol Noktası mevkisinde meydana geldi. Kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan soda yüklü TIR, yoldan çıkarak durabildi. Kazanın etkisiyle dorsede bulunan soda kasaları yola savruldu.

Kazanın ardından arkadan gelen başka bir TIR da duramayarak TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
