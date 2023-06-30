Elazığ-Malatya kara yolunda otomobil tarlaya uçtu, 4 kişi yaralandı
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Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. İ.T.'nin (45) kullandığı 01 V 7073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atıp, ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel