Elazığ-Malatya kara yolunda otomobil tarlaya uçtu, 4 kişi yaralandı

Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.