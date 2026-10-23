Elazığ Kovancılar'da traktör yangını söndürüldü, araç kullanılmaz hale geldi

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaçar köyü Çaybağı mevkisinde bir evin önünde park halinde bulunan 23 ADU 020 plakalı traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA