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Elazığ Kovancılar'da İl Özel İdaresi, doğan buzağıyı kepçeyle köye ulaştırdı

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Elazığ Kovancılar'da İl Özel İdaresi, doğan buzağıyı kepçeyle köye ulaştırdı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide doğan buzağı, arazi şartları nedeniyle yürütülemeyince paletli ekskavatörün kepçesine konularak taşındı. Buzağının yanına onu tutması için sahibi de oturdu; ikisi iş makinesi yardımıyla olumsuzluk yaşanmadan köye ulaştırıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide doğan buzağı iş makinesinin kepçesinde köye ulaştırıldı.

Gökçebel köyü mevkisinde ekskavatör ile çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal alanda bir ineğin doğum yaptığını fark etti.

Arazi şartlarının olumsuzluğu nedeniyle yeni doğan buzağının yürütülerek nakledilememesi üzerine iş makinesiyle taşınmasına karar verildi.

Güvenli tahliye amacıyla paletli ekskavatörün kepçe bölümüne konulan yeni doğan buzağının yanına, onu tutması için sahibi de oturdu.

İş makinesi yardımıyla araziden alınan buzağı ve sahibi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan güvenli şekilde köye taşındı.

Buzağının ve sahibinin kepçeyle taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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