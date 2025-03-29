Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Elazığ Keban'da Ramazan Şenliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keban ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ramazan şenliğinde öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi ve çeşitli oyunlar oynadı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir okulun bahçesinde ramazan şenliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Fevzi Çakmak İlkokulunun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro oyunu sahnelendi, çocuklar oyunlar oynadı.

Okul müdürü Burak Nemutlu, okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Selma Yiğit öncülüğünde ramazan şenliği etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bazı öğrencilerin ramazan manileri söyleyerek ramazan ayının coşkusunu yaşattığını anlatan Nemutlu, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.