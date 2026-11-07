Elazığ Keban'da İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları'nda Doç. Dr. Öztürk bilgi verdi

Elazığ Keban'da İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları'nda Doç. Dr. Öztürk bilgi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğünce 'İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları' programı düzenlendi. Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi Kütüphanesi'ndeki programda Doç. Dr. Mehmet Öztürk 'İlim, irfan ve hikmet ekseni' konusunda bilgi verdi; Keban Müftüsü Samet Çiçen teşekkür etti.
Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğünce "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı yapıldı.
Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öztürk, katılımcılara "İlim, irfan ve hikmet ekseni" konusunda bilgi verdi.
Keban Müftüsü Samet Çiçen, Doç. Dr. Öztürk'e programa katılımından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA